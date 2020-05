Coronavirus. I dati dell'Asl: 144 guarigioni e 40 positivi Il report dell'azienda sanitaria di Benevento per oggi, martedì 19 maggio

Aumenta ancora, seppur una sola unità rispetto a ieri, il numero delle guarigioni nel Sannio. Sono 144 i cittadini della provincia di Benevento che hanno ormai superato la malattia, mentre restano 40 i casi di positività al Covid-19. E' quanto emerge dal consueto report elaborato dal servizio Epidemiologia dell'Asl di Benevento per oggi, martedì 19 maggio e che dettaglia la situazione dei contagi da Coronavirus nel Sannio.

Dati che restano sostanzialmente stabili nonostante i nuovi casi dei giorni scorsi. E resta fortunatamente invariato anche il numero dei decessi che nel Sannio fino ad oggi sono stati 16.

In particolare delle 40 persone ancora positive al Covid-19 solo 3 sono ancora ricoverate presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, 2 in altre strutture e 2 sono ricoverate in altra provincia. Mentre sono 31 i cittadini che stanno affrontando a casa la malattia.

Ecco il dettaglio comune per comune:

Apice: un solo caso ricoverato fuori provincia

Benevento: 5 casi di cui 3 a domicilio, uno al San Pio e 1 in altre strutture

Castelpoto: 2 di cui un caso a domicilio ed uno ricoverato al San Pio

Cusano Mutri: 3 casi a domicilio

Frasso Telesino: 2 casi a domicilio

Guardia Sanframondi: un caso a domicilio

Moltefalcone: un solo caso a domicilio

Montesarchio: 4 casi a domicilio

Morcone: due casi a domicilio

Paolisi: 4 casi a domicilio

Paupisi: 2 casi di cui uno ricoverato in altre strutture e uno fuori provincia

Pietrelcina: 4 casi a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: un caso ricoverato al San Pio

San Lorenzo Maggiore: tre casi a domicilio

Sant'Agata de' Goti: 2 casi a domicilio

Torrecuso: un caso a domicilio

Domiciliati, non residenti: un solo caso