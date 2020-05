Al San Pio solo due ricoveri per Covid e nessun nuovo caso Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: questo pomeriggio ancora una dimissione

Si svuota sempre più il padiglione dedicato ai reparti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio, dove in giornata sono state effettuate altre due dimissioni di pazienti residenti nella provincia di Benevento. Scende così a due il numero dei cittadini ricoverati per Coronavirus. Si tratta di due pazienti residenti nella provincia sannita, entrambi ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva. Passa da quindici a tre inoltre il dato dei pazienti sospetti. E' quanto emerge dal nuovo bollettino comunicato dal San Pio ed aggiornato alle ore 18 di oggi, martedì 19 maggio.

Dati dunque anche oggi in calo rispetto alla giornata di ieri quando erano sei i pazienti ricoverati in ospedale per Covid19.

Dall'azienda ospedaliera viene altresì precisato che “due pazienti, ricoverati in Pneumologia come positivi, risultano essersi negativizzati e prossimi alle dimissioni”.

Buone notizie infine per quanto riguarda i 120 tamponi processati nei laboratori del nosocomio sannita. Di questi solo uno ha dato esito positivo, ma come precisato dalla stessa azienda ospedaliera l’unico positivo non rappresenta un nuovo caso, ma si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata.