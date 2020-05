Covid19. Guariti 151, malati 33 Ancora positivo il trend sanitario del coronavirus. I dati dell'Asl di Benevento

Duecento casi di Coronavirus nel Sannio. E' questo il dato complessivo dell'epidemia per la provincia di Benevento dall'inizio dell'emergenza.

Oggi salgono a 151 i guariti (sette più di ieri quando erano 144), mentre sono 33 i malati.. Resta fortunatamente invariato il numero dei decessi che nel Sannio che ammonta a 16.

E' quanto emerge dal consueto report elaborato dal servizio Epidemiologia dell'Asl di Benevento per oggi, mercoledì 20 maggio

In particolare delle 33 persone ancora positive al Covid-19 solo 2 i ricoveri presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, 2 in altre strutture e 2 sono ricoverate in altra provincia. Mentre sono 27 i cittadini che stanno affrontando a casa la malattia.

Ecco il dettaglio comune per comune:

Apice: un solo caso ricoverato fuori provincia

Benevento: 4 casi di cui 3 a domicilio e 1 in altre strutture

Castelpoto: 1 ricoverato al San Pio

Cusano Mutri: 3 casi a domicilio

Frasso Telesino: 2 casi a domicilio

Guardia Sanframondi: un caso a domicilio

Moltefalcone: un solo caso a domicilio

Montesarchio: 1 caso a domicilio

Morcone: 2 casi a domicilio

Paolisi: 4 casi a domicilio

Paupisi: 2 casi di cui uno ricoverato in altre strutture e uno fuori provincia

Pietrelcina: 4 casi a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: un caso ricoverato al San Pio

San Lorenzo Maggiore: tre casi a domicilio

Sant'Agata de' Goti: 2 casi a domicilio

Torrecuso: un caso a domicilio