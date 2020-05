Fase due. Si valuta stop alcolici alle 23 e chiusura alle 24 Il prefetto Cappetta ha chiesto ai sindaci di scegliere le modalità per esercizi commerciali

La gestione dell'emergenza coronavirus al centro della seduta, in videoconferenza, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Benevento Francesco Cappetta e allargato alla partecipazione dei Sindaci di Benevento, Montesarchio, Sant’Agata dei Goti, Airola e dei Comandanti delle polizie municipali di San Giorgio del Sannio e Telese Terme. La riunione è stata dedicata all’approfondimento congiunto delle problematiche connesse allo svolgimento della movida in relazione alle più recenti diposizioni in materia di contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In proposito si è preliminarmente preso atto che perdurano il divieto di assembramento e gli obblighi di distanziamento personale e di utilizzo delle mascherine che saranno ancora

oggetto dei controlli delle forze dell’ordine.

Tenuto conto della necessità di armonizzare la ripresa delle attività commerciali e la riduzione delle limitazioni alla vita sociale con l’esigenza di prevenire possibili negative ricadute sulla saluta pubblica e privata, accogliendo le proposte emerse nel corso del dibattito il Consesso ha ritenuto di dover raccomandare a tutti i Sindaci di valutare l’opportunità di disporre sperimentalmente per il prossimo fine settimana con propria ordinanza l’anticipazione alle ore 23.00 del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e alle ore 24 la chiusura degli esercizi commerciali.

Nel fare appello al senso civico dei gestori dei locali e della popolazione è stato concordato che la verifica dei risultati della sperimentazione potrà determinare fin dalla prossima settimana la progressiva rimodulazione delle ordinanze sindacali.