Covid-19. Sale a tre il numero dei pazienti al San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera San Pio: ieri i ricoveri erano solo due

Torna ad aumentare seppur di una sola unità il dato dei ricoveri presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sale a tre il numero dei pazienti in ospedale per Covid-19, mentre nella giornata di erano solo due. E' quanto emerge dal report del nosocomio sannita per oggi, giovedì 21 maggio, che come di consueto dettaglia il dato dei ricoveri nel padiglione dedicato all'emergenza Coronavirus.

I tre pazienti ancora ricoverati in ospedale sono tutti residenti nella provincia di Benevento, di cui due sono ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva mentre uno è ricoverato a malattie infettive.

Stabile invece il dato dei pazienti sospetti che ad oggi è solo uno. Dato quest'ultimo che resta invariato rispetto alla giornata di ieri. Dall'azienda ospedaliera inoltre precisano che due pazienti, ricoverati in Pneumologia come positivi, risultano essersi negativizzati e prossimi alle dimissioni.

Complessivamente sono 80 i pazienti accertati positivi al Coronavirus, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, di cui 58 sono residenti nella provincia di Benevento.