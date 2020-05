Al San Pio nessun nuovo caso e tre ricoveri per Covid19 L'aggiornamento dell'azienda ospedaliera di Benevento: dai 100 tamponi analizzati 3 conferme

Anche oggi presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento sono stati processati cento tamponi, di cui uno dall’esito incerto e tre risultati positivi. Ma come precisato dal nosocomio sannita i tre positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.

Intanto restano tre i pazienti ricoverati al San Pio per Covid-19. Dato che come si ricorderà in giornata ha fatto registrare un lieve aumento, di una sola unità, rispetto a ieri quando i ricoveri per Coronavirus erano solo due. Di questi due pazienti residenti nella provincia di Benevento sono ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva ed un terzo, sempre sannita, è ricoverato nel reparto di malattie infettive. Stabile anche il dato dei pazienti sospetti che ad oggi è solo uno. In questo caso il report resta invariato rispetto alla giornata di ieri.

Dall'ospedale viene inoltre precisato che due pazienti, ricoverati in Pneumologia come postivi, risultano essersi negativizzati e prossimi alle dimissioni.