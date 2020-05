Covid. Zero casi al S. Pio, pronti a dimissioni i 2 pazienti I dati dall'azienda ospedaliera di Benevento

Restano ricoverati nell'area Covid 19 dell'ospedale San Pio di Benevento solo due pazienti. Il nosocomio sannita si svuota e avvicina la speranza della fine dell'incubo. Le due persone sono ricoverate nel reparto di pneumologia / semi intensiva e sono entrambe della provincia di Benevento.

I due pazienti, ricoverati in Pneumologia come positivi, risultano essersi negativizzati e prossimi alle dimissioni, mentre il paziente ricoverato in Malattie Infettive (ieri erano 3 i pazienti Covid) come positivo è risultato negativo agli ultimi due tamponi.

E' quanto riportato nel consueto bollettino dell'azienda sanitaria. E non ci sono casi di pazienti sospetti presso l'ospedale.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 23 su complessivi 273 ricoverati (sospetti n. 193 e accertati n. 80) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.

Dei 80 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.