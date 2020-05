Covid19. Nuovo caso dai 100 tamponi processati al San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: 7 test risultati positivi ma 6 sono conferme

Nuovo caso di positività al Covid-19 nel Sannio. E' il dato emerso dai cento tamponi processati in giornata presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Nel consueto bollettino comunicato dal nosocomio sannita viene precisato che dai cento tamponi analizzati oggi, venerdì 22 maggio, sette sono risultati positivi. Ma dall'ospedale viene precisato che dei sette positivi solo uno rappresenta un nuovo caso, relativo ad una persone residente nella provincia di Benevento, mentre gli altri sei si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.

Resta stabile inoltre il numero dei pazienti ricoverati per Coronavirus che ad oggi sono solo due. Si tratta di due cittadini residenti nella provincia di Benevento, entrambi ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva. Dall'azienda ospedaliera San Pio del capoluogo sannita viene infine ricordato che “due pazienti, ricoverati in pneumologia come positivi, risultano essersi negativizzati e prossimi alle dimissioni, mentre risulta accertata la negatività del paziente ricoverato in malattie infettive”.

Nel nuovo report elaborato dal nosocomio di Benevento ed aggiornato alle ore 18, inoltre, si azzera il numero dei pazienti sospetti. Dato quest'ultimo che già nella giornata di ieri registrava un solo paziente.