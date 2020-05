Covid. Nuovo caso sospetto al San Pio, i ricoveri restano due Analizzati anche 39 tamponi di cui uno dall'esito incerto e due conferme di positività

Due ricoveri per Covid-19 ed un solo paziente sospetto. Mentre nessun nuovo caso di positività al Coronavirus è emerso dai tamponi processati in giornata. E' il dato del consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera San Pio ed aggiornato alle ore 12 di oggi, domenica 24 maggio.

Presso il padiglione dell'ospedale dedicato all'emergenza Covid i pazienti restano due, entrambi residenti nella provincia sannita e ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva. Inoltre l'azienda ospedaliera precisa che due pazienti, ricoverati in pneumologia come positivi, risultano essersi negativizzati e prossimi alle dimissioni, mentre risulta accertata la negatività del paziente ricoverato in malattie infettive.

Si registra però la presenza di un nuovo paziente sannita che si teme possa aver contratto il virus. Dato quest'ultimo in aumento rispetto a ieri, seppur di una sola unità.

Sempre in giornata sono stati processati nei laboratori del nosocomio sannita 39 tamponi, dei quali 1 dall’esito incerto e 2 risultati positivi. I due positivi però – come precisato dall'ospedale - non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.