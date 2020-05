Sindacati medici: "Emerse difficoltà nella gestione emergenza" Dura nora contro Asl di Benevento

"Pur comprendendo le difficoltà create dalla pandemia Covid, rilevano che nella ASL di Benevento sono emerse innegabili difficoltà nella gestione dell’emergenza

sanitaria".

Così, in una dura nota, ANAAO-ASSOMED - Biagio Izzo; CGIL Medici - Giovanni Esposito; CISL FP - Pietro Crisci; CIMO - Emilio Tazza,

FASSID-AUPI - Ermenegildo De Angelis, FVM - Angelo Zerella

e UIL FPL - Pierluigi Vergineo.

"L’incertezza sulle strategie da adottare e la mancanza di idonei adattamenti organizzativi hanno evidenziato che i Responsabili delle Unità Operative maggiormente coinvolte nello scenario emergenziale non sono stati in grado promuovere l’adeguata collaborazione con gli

operatori né di gestire al meglio l’offerta sanitaria e la sicurezza sul lavoro.

Il clima di conflittualità che troppo spesso si è venuto a determinare tra gli operatori sanitari ed

i vari Responsabili - oltre a non favorire le migliori condizioni di lavoro dal punto di vista del

supporto tecnologico, umano e psicologico - hanno evidenziato la fragilità dei criteri di

assegnazione degli incarichi gestionali e professionali che nella ASL di Benevento richiedono di essere urgentemente allineati alle norme di legge.

Purtroppo proprio sugli incarichi professionali e gestionali, da cui discende l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni sanitarie, si registra l’immobilismo dell’Azienda nonostante le ripetute sollecitazioni dei Sindacati che hanno portato all’attenzione del nuovo manager tale

problematica fin dai primi momenti del suo insediamento che risale al Settembre 2019 ben di sette mesi fa.

Le scriventi OO.SS. esprimono rammarico nel riscontrare che, mentre nelle varie Aziende

Sanitarie e Ospedaliere si riconoscono meriti al personale impegnato ad ogni livello nella gestione dell’emergenza, nella ASL di Benevento si assiste addirittura ad intollerabili ritardi

perfino sull’attuazione del nuovo contratto in vigore dal 1 Gennaio 2020, non ancora applicato nonostante le richieste urgenti di utili confronti alle quali l’azienda non dà alcun riscontro.

L’immobilismo aziendale non penalizza soltanto economicamente i dipendenti per i ritardi decisionali che riguardano l’adeguamento stipendiale, la produttività, l’attività libero professionale, i rimborsi chilometrici, i buoni mensa elettronici, ecc… ma nuoce soprattutto perché non si favorisce la crescita professionale dei dirigenti come peraltro sollecitato dai

recenti provvedimenti in materia.

Auspichiamo che il Direttore Generale, dott. Gennaro Volpe, dia il necessario ascolto alle

OO.SS. per consentire la costruzione di relazioni sindacali stabili finalizzate a promuovere la legalità e a migliorare la qualità e sicurezza del lavoro nell’esclusivo interesse di preservare la missione del servizio pubblico a vantaggio degli utenti e dei cittadini".