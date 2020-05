Dati stabili al San Pio: solo due i ricoveri per Covid-19 Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, lunedì 25 maggio

Resta invariato anche oggi il numero dei ricoveri per Covid-19 presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Due i pazienti sanniti ricoverati in ospedale per Coronavirus, entrambi in pneumologia sub-intensiva e solo un paziente sospetto anche in questo caso residente nella provincia di Benevento. E' il dato che emerge dal consueto report elaborato dal nosocomio sannita che dettaglia il numero dei casi affrontanti dall'inizio dell'emergenza.

Dall'azienda ospedaliera del capoluogo sannita viene inoltre precisato che due pazienti ricoverati in Pneumologia come positivi, risultano essersi negativizzati e prossimi alle dimissioni, mentre risulta accertata la negatività del paziente ricoverato in malattie infettive.

Stabile infine il dato complessivo: 80 i pazienti accertati positivi al Covid-19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, di cui 58 sono residenti nella provincia di Benevento.