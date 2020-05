San Pio, Ferrante: "Lavoriamo per nuovi posti in rianimazione" Il direttore dell'ospedale assicura: “Siamo in una fase avanzata di ripresa”

“La situazione è ormai stabile, le persone iniziano a frequentare nuovamente l'ospedale. Siamo in una fase avanzata di ripresa”. Così Mario Ferrante, direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento traccia un bilancio dell'attuale situazione del nosocomio sannita che dopo mesi di emergenza si appresta a tornare pian piano alla normalità. Da giorni ormai il dato dei ricoveri per Covid-19 fa registrare una diminuzione dei casi che ad oggi restano solo due (LEGGI QUI).

Questa mattina in ospedale sono apparse anche le nuove insegne che indicano i vari padiglioni dell'azienda ospedaliera. “Stiamo cerando di creare flussi di informazione per guidare le persone nei percorsi giusti”, spiega Ferrante ricordando che “sono state ormai avviate anche tutte le attività di chirurgia”.

Ma l'attenzione resta alta ed il direttore assicura che “i percorsi continueranno ad essere separati per i pazienti Covid e al pronto soccorso si continuerà ad effettuare i test che consentono di individuare da subito eventuali casi di positività. Aspetto che consente di garantire maggiore tranquillità per i pazienti e per gli operatori”.

Ferrante inoltre annuncia: “Stiamo lavorando per realizzare dieci nuovi posti di rianimazione e stiamo ristrutturando i vari padiglioni per dare da subito un approccio di qualità e visibilità di tutti i percorsi presenti all'interno dell'ospedale”. Lavori dunque rivolti a garantire anche una maggiore disponibilità nei reparti per i casi più gravi: “Avremo così complessivamente 34 posti”. Intervento quest'ultimo che il direttore assicura: “Stiamo realizzando affinché siano pronti entro il prossimo mesi di agosto al massimo per settembre”.