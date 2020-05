Covid19. Al San Pio due ricoveri e un caso sospetto Stabili i dati dell'azienda ospedaliera

Situazione ancora immutata all'ospedale San Pio di Benevento per quel che riguarda i dati relativi al Covid 19. Il consueto bollettino dell'azienda sanitaria chiarisce che sono ancora due i ricoveri presso il padiglione dedicato alla cura del coronavirus, entrambi sanniti, entrambi in sub intensiva/ pneumologia.

Solo un paziente sospetto per il quale si attendono ancora i relativi esami.