Istat e Croce Rossa Italiana in campo per test sierologici Covid 19. Da domani analisi nelle piazze sannite. Persone individuate da Istat e già contattate

Partirà domani mattina da piazza Risorgimento a Benevento l'indagine sierologica voluta da Istat, ministero della Salute e Regione e condotta dai volontari della Croce Rossa.

L'attività di indagine sierologica verrà effettuata ad Airola, Benevento, Calvi, Montesarschio, Paduli, Pietraroja, San Lorenzello e San Nicola Manfredi.

Il test verrà eseguito su un campione, già selezionato da Istat, di 150mila persone residenti in duemila Comuni italiani, distribuite per sesso, attività e sei classi di età.

Le persone selezionate sono state contattate al telefono dai centri regionali della Croce Rossa Italiana per fissare, in uno dei laboratori selezionati, un appuntamento per il prelievo del sangue. Il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del contatto verrà anche chiesto di rispondere a uno specifico questionario predisposto da Istat, in accordo con il Comitato tecnico scientifico.

La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante residente nel territorio. In caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o Asl per fare un tampone naso-faringeo che verifichi l’eventuale stato di contagiosità. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell'indagine.

Su tutto il territorio sannita saranno effettuati 650 test sierologici. 125 i 'convocati' a Benevento che si sottoporranno alle analisi effettuate dagli uomini e dalle donne della Croce Rossa di Benevento coordinati da Giovanni De Michele.

GUARDA L'IMMAGINE SOTTO E CLICCA PER ORARI E LUOGHI