Sindaci sanniti a De Luca: "Aprire locali fino a mezzanotte" Movida, sindaci dei comuni più grandi a De Luca "Con chiusura alle 23 assembramenti più facili"

I sindaci dei comuni più popolosi della provincia di Benevento: e dunque oltre al capoluogo Airola, Montesarchio, San Giorgio del Sannio e Telese, chiedono al presidente De Luca e al prefetto, con un documento condiviso il prolungamento a mezzanotte della chiusura degli orari di chiusura dei ristoranti.

“Con entro le ore 23:00 per i bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, avendo verificato, in questi primi giorni di sperimentazione, che lungi dall’agevolare la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività, la limitazione dell’orario, induce invece all’effetto opposto, provocando assembramenti di persone costrette a concentrare in poche ore la fruizione dei servizi.

Il progressivo approssimarsi della stagione estiva e la necessità fisiologica di uscire nella tarda serata, acuirà di certo il fenomeno, con evidenti risvolti negativi sul piano della prevenzione e dell’ordine pubblico”

I sindaci pertanto propongono “di allungare l’orario di chiusura dei suddetti esercizi almeno alle ore 24:00.

Resta inteso che, situazioni particolari potranno essere valutate a livello locale dai Sindaci utilizzando gli strumenti previsti dall’art. 1 comma 9 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, ovvero la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui si renda impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”

e chiedono dunque: “di considerare la proposta testé formulata e di adottare un provvedimento in tal senso con urgenza, anche prima del 03 giugno”.