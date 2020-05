Covid-19. Nuovo caso di positività nel Sannio Al San Pio processati 120 tamponi di cui 2 positivi, ma solo uno rappresenta un nuovo caso

Nuovo caso di positività al Coronavirus dai tamponi processati in giornata presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono 120 i tamponi analizzati anche oggi nei laboratori del nosocomio sannita, di cui due risultati positivi. Ma come precisato dall'azienda ospedaliera dei due positivi solo uno rappresenta un nuovo caso, relativo ad un cittadino residente nella provincia di Benevento, mentre l’altro si riferisce ad una conferma di positività già precedentemente accertata.

Restano due, invece, i pazienti ricoverati presso il San Pio dove in giornata è stata effettuata anche una nuova dimissione di un paziente residente in altra provincia. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera del capoluogo sannita ed aggiornato alle ore 18 di oggi, giovedì 28 maggio. I due pazienti ancora in ospedale sono ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva, mentre non si registrano nuovi ricoveri nei reparti del padiglione dell'ospedale dedicato all'emergenza Coronavirus.

Dall'ospedale inoltre precisano che in pneumologia è ancora ricoverato, ma prossimo alle dimissioni, un paziente residente nella provincia di Benevento ormai negativizzato.