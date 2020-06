Spazio Conad: l'emergenza Covid affrontata con il cuore Test a tutti i collaboratori, tutti negativi

“Lavorare al fianco della popolazione, così duramente colpita dall’emergenza Covid, è stata un’esperienza difficile, molto dura da gestire. Ma gigantesca dal punto di vista umano e sociale. Uno di quei ricordi che tra qualche anno culleremo gelosamente nel novero dei più significativi della nostra vita”.

Così lo Spazio Conad Benevento che è rimasto al servizio della cittadinanza, prima, durante e dopo l’emergenza Covid.

“Lo abbiamo fatto – proseguono - con cuore, attenzione e totale rispetto delle normative e le procedure previste. Per l’amore di tutti i nostri collaboratori e dei nostri clienti.

L’attività di prevenzione e monitoraggio è stata costantemente attiva per tutto il periodo del lockdown che, ovviamente, per noi non è esistito. Abbiamo lavorato e lo abbiamo fatto con più sacrificio, passione e professionalità. Abbiamo accompagnato i nostri clienti a vivere la quarantena con le certezze di sempre e con la tranquillità di poterci trovare sempre al nostro posto.

Abbiamo anche provveduto a donare prodotti pasquali alla cittadinanza, alle forze dell’ordine e ai detenuti. Abbiamo provato ad esserci, con tutte le nostre forze.

Dalla metà di Maggio abbiamo iniziato anche i test per verificare lo stato di salute di tutti i nostri collaboratori. Ad oggi, siamo entusiasti di poter dire che i nostri protocolli ci hanno portato ad avere solo test negativi.

Lavorare con la testa da professionista ed il cuore da essere umano che ama la propria comunità paga sempre. Forza Benevento, ne usciremo più uniti di prima”.