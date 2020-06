Si svuota il San Pio: non ci sono più pazienti Covid Ferrante: "Ospedale all'altezza di una sfida epocale, la struttura emergenziale resta invariata"

Dopo mesi di emergenza arriva dal San Pio la notizia tanto attesa: "Da oggi l’area covid dell’azienda ospedaliera 'San Pio' non annovera più tra i ricoverati alcun paziente Covid-19 positivo".

Grande soddisfazione ha espresso il direttore generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante: "Il nostro ospedale ha dimostrato di essere all’altezza di una sfida epocale senza precedenti, di fronteggiare con le proprie strutture ed i propri uomini una terribile pandemia. Un profondo ringraziamento va agli operatori sanitari che sono stati impegnati in prima linea con un’abnegazione al limite dell’eroismo, dimostrando sul campo un’eccellente professionalità ed un altissimo profilo umano. Non abbasseremo la guardia in alcun modo e per tale motivo lasceremo invariato l’assetto organizzativo che ha permesso di affrontare positivamente la situazione emergenziale. Inoltre, grazie al nuovo analizzatore, continueremo a sottoporre a tampone rapido tutti coloro che perverranno al Pronto Soccorso, a garanzia dei pazienti e degli operatori, e ad effettuare screening su tutto il personale mediante tamponi ordinari".