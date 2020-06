San Pio covid free. Mastella: bene ma teniamo alta la guardia Il sindaco annuncia: a breve altri 2mila test per scovare le infezioni da coronavirus

“Un'ottima notizia ma non possiamo abbassare la guardia”. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella commenta così la dimissione dell'ultimo paziente con infezione da coronavirus presso l'ospedale San Pio di Benevento. Da ieri il nosocomio sannita è covid free e il sindaco gioisce “Ma – precisa – continuiamo a predisporre strumenti e piano per tenere alta l'attenzione ed evitare sofferenze”.

Il primo cittadino ricorda la donazione di 200 caschi per la ventilazione consegnati la scorsa settimana e invita tutti ad essere preparati. “Temo un ritorno del virus in autunno, insieme all'influenza stagionale – ammette e poi annuncia – voglio che la sanità sia pronta e preparata a salvare tutti: gli anziani come i giovani. A Benevento abbiamo lavorato d'anticipo. Abbiamo distribuito i presidi di protezione e abbiamo messo in atto una meticolosa campagna di screening”.

E poi annuncia: “Non ci fermeremo adesso. Con l'Asl faremo il punto della situazione in una conferenza già fissata per venerdì e annunceremo che saranno effettuati altri 2mila tamponi per prevenire il virus”.