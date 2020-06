Covid-19. Nuovo caso di positività nel Sannio Al San Pio processati 80 tamponi: 2 con esito positivo ma solo uno rappresenta un nuovo caso

Nuovo caso di positività al Coronavirus nel Sannio. E' il dato emerso dai tamponi processati oggi, martedì 2 giugno, presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. In particolare sono 80 i tamponi che sono stati analizzati in giornata nei laboratori del nosocomio sannita, di cui due sono risultati positivi. Ma come precisato dalla stessa azienda ospedaliera "dei due positivi, l’uno rappresenta un nuovo caso, relativo ad una persona residente nella provincia di Benevento, mentre l’altro si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata".