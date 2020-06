Covid-19. Nel Sannio 20 contagiati e 171 guariti Nessuna persona ricoverata. Restano 4 i casi a Cusano Mutri, 3 a Benevento e 3 a Pietrelcina

Ancora un guarito dal coronavirus nel Sannio. Sono 171 infatti le persone che in provincia di Benevento hanno superato la malattia. Ad oggi sono infatti 20 i casi nel Sannio mentre resta per fortuna fermo a 17 il numero dei decessi. E' quanto emerge dal consueto report elaborato dal servizio Epidemiologia dell'Asl del capoluogo sannita per oggi, martedì 2 giugno. Delle 20 persone ancora positive al Coronavirus nessuna è ricoverata presso l'azienda ospedaliera San Pio.

Intanto venerdì presso l'Asl ci sarà una conferneza stampa proprio per fare il punto della situazione e tracciare un bilancio degli ultimi tre mesi caratterizzati dall'emergenza sanitaria.

Ecco il dettaglio comune per comune delle persone contagiate:

Benevento: 2 casi a domicilio e 1 fuori provincia

Castelfranco in Miscano: un caso ricoverato in altra provincia

Castelpoto: 1 ricoverato al San Pio

Cusano Mutri: 4 casi a domicilio

Frasso Telesino: 2 casi a domicilio

Guardia Sanframondi: un caso a domicilio

Moltefalcone: un solo caso a domicilio

Pietrelcina: 3 casi a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: un caso ricoverato al San Pio

San Bartolomeo in Galdo: due casi a domicilio

San Lorenzo Maggiore: un solo caso a domicilio

San Nicola Manfredi: un caso a domicilio

Torrecuso: un caso a domicilio