Covid-19. Nel Sannio scendono a 19 i positivi. 172 i guariti Resta Cusano Mutri il centro in provincia di Benevento con più casi (4). A Benevento 3 casi

Scende ancora nel Sannio il numero dei contagiati da coronavirus che, secondo il bollettino dell'Asl di oggi, giovedì 4 giugno sono 19. Sale infatti a 172 il numero delle persone che in provincia di Benevento hanno superato la malattia.

Diciassette sono le persone che stanno affrontando la malattia presso la propria abitazione. Due invece si trovano ricoverate in ospedali non di Benevento. C'è infatti un paziente ricoverato ancora in cliniche private e un paziente trasferito dal Fatebenefratelli all'ospedale di Caserta.

Nel Sannio mentre resta per fortuna fermo a 17 il numero dei decessi. Nessuna persona è invece ricoverata al San Pio di Benevento che da sabato scorso è covid free.

Ecco il dettaglio comune per comune delle persone contagiate:

Benevento: 2 casi a domicilio e 1 fuori provincia

Castelfranco in Miscano: un caso ricoverato in altra provincia

Cusano Mutri: 4 casi a domicilio

Frasso Telesino: 2 casi a domicilio

Guardia Sanframondi: un caso a domicilio

Moltefalcone: un solo caso a domicilio

Pietrelcina: 3 casi a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: un caso ricoverato al San Pio

San Bartolomeo in Galdo: due casi a domicilio

San Lorenzo Maggiore: un solo caso a domicilio

Torrecuso: un caso a domicilio