Valle: "Sostenere la ripartenza di tutte le aziende" Il segretario della Cgil: “Tante le richieste per bonus famiglie e reddito di emergenza”

Tante nel Sannio le richieste per accedere ai bonus a sostegno delle famiglie disposti dal governo e per il reddito di emergenza. E' il dato che arriva dalla Cgil di Benevento e che secondo il segretario provinciale, Luciano Valle rappresentera il segnale di come le difficoltà economiche già esistenti siano state ulteriormente accentuate dall'emergenza Coronavirus.

“In questo periodo le nostre sedi stanno avendo un boom di richieste – rileva Valle – soprattutto per accedere a tre misure e in particolare ai bonus fitti, bonus a sostegno delle famiglie ma anche per il Rem, il reddito di emergenza. Anche in questo caso stiamo registrando molte richieste”.

Difficoltà, dunque, che secondo il segretario provinciale della Cgil sannita vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti prima dell'emergenza sanitaria: “Già siamo un'economia estremamente fragile con sacche di povertà importanti e con un alto tasso di disoccupazione con persone che non percepiscono alcun reddito. In questa fase – prosegue Luciano Valle - queste difficoltà si sono accentuate molto di più. Sicuramente abbiamo registrato un aumento delle difficoltà del nostro territorio”.

Di qui l'appello a sostenere la ripartenza di tutte le aziende: “Bisogna far ripartire tutte le aziende, soprattutto le piccole e micro imprese nonché quelle artigiane. E' fondamentale – conclude il segretario provinciale della Cgil di Benevento - incentivare la ripartenza immediata di queste affinché nessuna di queste aziende debba chiudere”.