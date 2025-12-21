Provinciali: "Essere Democratici sarà in campo" Quadro di riferimento l'alleanza con Noi di centro di Mastella

"Sempre più che convinti, anche alla luce dei risultati elettorali delle regionali, che la politica non possa essere il terreno per coltivare rancori personali, ma uno strumento per mettere in relazione le migliori forze per il governo del territorio, Essere Democratici parteciperà alle prossime elezioni provinciali con una propria lista. Il quadro politico di riferimento sarà l'alleanza consolidata e leale con Noi di Centro di Clemente Mastella, alleanza che ci ha consentito di governare il Comune di Benevento, l'ente Provincia e tutti gli enti di secondo livello dal 2021 ad oggi", è quanto si legge in una nota del coordinamento provinciale di Essere Democratici.