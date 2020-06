Restano 7 i casi di positività al Covid-19 nel Sannio Il report dell'Asl di Benevento: 184 guarigioni e 73 comuni covid free

Resta anche oggi invariato il dato dei contagi da Covid-19 nel Sannio. Sono ancora sette i casi di positività al Coronavirus e 184 le guarigioni. E' quanto emerge dal consueto report elaborato dal servizio Epidemiologia dell'Asl di Benevento per oggi, domenica 7 giugno.

Delle sette persone ancora positive al Covid-19, cinque stanno affrontando la malattia presso il proprio domicilio, sola una è ricoverata in altra struttura ed una fuori provincia. Solo cinque i centri della provincia sannita in cui si registrano ancora contagi, mentre sono 73 i comuni sanniti che sono ormai a zero contagi.

Sono 405 invece i tamponi effettuati dall'Asl dal 1 al 5 giugno. Dall'azienda sanitaria di via Oderisio viene inoltre precisato che la differenza di unità tra i positivi rilevati nella provincia di Benevento dalla Regione Campania e dalla Asl è dovuta ad una persona residente nel Sannio ma domiciliata a Napoli e già riportata nelle statistiche della Asl Napoli1.

Di seguito il dato comune per comune:

Benevento: un solo caso ricoverato in altre strutture

Castelfranco in Miscano: un caso ricoverato in altra provincia

Guardia Sanframondi: un caso a domicilio

Pietrelcina: 3 casi a domicilio

San Lorenzo Maggiore: un solo caso a domicilio