Movida: nei vicoli è tutto come prima del covid Niente mascherine, soliti assembramenti

Tutti insieme come prima: nei vicoli. Impossibile rispettare le distanze. Tener su la mascherina mentre si beve un calice, una birra, un cocktail e magari si fuma una sigaretta è a tutti gli effetti una prova di coraggio. Ne vien fuori l'immagine di una notte di movida dei tempi che furono: di quelle belle d'inizio estate quando l'aria è piena entusiasmo per l'estate che arriva. Il problema è che non sono i tempi che furono: che il covid c'è ancora, sì, da queste parti meno che altrove ok, ma c'è, e quelle immagini sono quasi un guanto di sfida, mentre si pensava addirittura di chiudere alcune aree del centro storico.



Immagini che hanno inevitabilmente scatenato il dibattito sui social e non solo. L'idea di allestire tavoli all'esterno sarebbe servita? Nelle piazze forse, nei vicoli forse ancora di più per evitare assembramenti. Qualcuno chiede più controlli, non solo per verificare l'orario esatto della chiusura del locale ma anche ciò che accade all'esterno.

Ma se in generale è comprensibile che restare una notte intera metro alla mano stile mamme in occasione dei balli nelle feste anni 70 tutti concordano su un dato: servirebbe una regolamentazione, lasciare al caso la disciplina della movida frattanto che il covid c'è ancora equivale a una preghiera, a una speranza.