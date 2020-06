Movida. Allo studio nuove soluzioni: tutti seduti ai tavoli Calca di persone nei vicoli. Polizia Municipale in azione, oltre 70 multe per la sosta selvaggia

Un briefing mattutino presso il comando dei vigili urbani di via Santa Colomba tra il dirigente Affari Generali del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria ed il comandante della Polizia Municipale di Benevento Fioravante Bosco per fare il punto della situazione su controlli e situazioni accadute durante gli ultimi tre giorni della movida a Benevento quando migliaia di persone si sono riversate nei vicoli del centro storico della città.

Nessuna situazione di estrema criticità per quanto riguarda le norme anti covid ma vanno certamente apportate delle modifiche per quanto riguarda il transito ed in particolare la sosta dei tantissimi avventori di bar e locali notturni nel centro a ridosso della buffer zone.

Tutti o quasi indossavano la mascherina, anche se in alcune situazioni le forze dell'ordine sono dovute intervenire per invitare in maniera perentoria alcuni gruppi di ragazzi affinchè indossassero ile mascherine.

“Servono certamente delle misure per evitare situazioni pericolose” ha chiosato il dirigente comunale, Santamaria. “Non possiamo in questa fase permettere ai cittadini di commettere errori. Studieremo nelle prossime ore misure per evitare gli assembramenti” ha ribadito Santamaria.

Un'idea arriva proprio dal comandante della polizia municipale, Fioravante Bosco: “Stamane ho parlato con il sindaco Clemente Mastella. Una soluzione potrebbe essere quella di invitare i gestori dei locali a predisporre tavolini nelle piazze, come 'piazzetta Vari'. Uno slargo grande ed idoneo ad ospitare molti coperti in modo che i clienti dei baretti possono ordinare e consumare stando seduti e quindi evitando assembramenti nei vicoli stretti. E' una situazione che dobbiamo risolvere e per questo nelle prossime ore contatterò anche il Questore magari per organizzare un ulteriore incontro tecnico”.

“Da parte nostra – ha poi rimarcato Santamaria – abbiamo cercato in tutti i modi di mantenere un ordine per impedire situazioni di pericolo sul fronte di prevenzione sanitario, ma servono ulteriori misure per far sì che la movida si svolga in maniera più riservate. Vedremo nelle prossime ore con tutte le forze dell'ordine cosa predisporre”. Poi un appello: “Cercate di mantenere le distanze sociali e di indossare sempre la mascherina”.

Tamponi al personale scolastico

“La Regione Campania continua la sua campagna di prevenzione contro la diffusione del coronavirus e con l'Istituto zooprofilattico del mezzogiorno ha avviato la campagna scuola sicura che partirà anche a Benevento e vedrà coinvolto tutto il personale scolastico impegnato in sede per gli esami di fine anno”. Questa la novità annunciata dal dirigente Gennaro Santamaria che spiega: “Mercoledì e giovedì saranno effettuati gli screening in modalità drive-in' nel parcheggio posteriore dello Stadio Ciro Vigorito” e lì verranno effettuati i tamponi per insegnanti e personale tecnico che dovranno recarsi nelle scuole per gli esami”. Santamaria poi ricorda che a breve “partiranno anche i test rapidi per i commercianti che hanno riaperto le loro attività con la seconda fase”.

Sosta selvaggia, scattano decine di multe

“Costretti a multare oltre settanta automobilisti durante il fine settimana a causa della sosta selvaggia lungo il perimetro del centro storico di Benevento”. Così il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco traccia anche un bilancio dei controlli effettuati dagli agenti dislocati lungo le strade del centro del capoluogo sannita.

Polizia municipale che ha effettuato svariati controlli congiunti con le altre forze dell'ordine per quanto riguarda il rispetto delle norme anti covid nei pressi dei locali della movida. Altre pattuglie, invece, si sono concentrate sul rispetto del codice della strada.

Tante infatti le auto lasciate in sosta su strisce pedonali, in corrispondenza di attraversamenti privati o scivoli per disabili. Di qui le multe scattate in piena notte da parte dei vigili.

Ma dal comandante Bosco arriva un appello agli automobilisti: “Invito tutti a non sostare in corrispondenza di incroci o sugli spazi dedicati ai disabili o in corrispondenza delle strisce pedonali. Queste categorie (pedoni e disabili) hanno il sacrosanto diritto di attraversare e passeggiare in sicurezza. Non applicheremo sconti a nessuno. I trasgressori saranno puniti”.