San Pio: anche oggi contagi zero Quaranta i tamponi analizzati nella giornata di oggi

Nuova giornata a contagi zero al San Pio. Dal nosocomio beneventano hanno infatti informato che nella giornata di oggi non sono emerse nuove positività. Questa la nota inviata dall'ospedale: " Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 40 tamponi, dei quali nr. 1 è risultato positivo.

L’unico positivo non rappresenta un nuovo caso, ma si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata".