Movida. "Regole sì, ma nessun carroarmato o lanciafiamme" Mastella:equilibrio tra le esigenze di tutti. Ho chiesto al prefetto di convocare Comitato ordine

Riuscire a far combaciare “l'esigenza gioiosa dei ragazzi di vivere le loro serate ma in sicurezza, l'esigenza degli esercenti dei locali di guadagnare e l'esigenza di tranquillità dei residenti”. E' la sfida del sindaco di Benevento, Clemente Mastella che cerca la strada per disciplinare la movida cittadina.

Giusto il tempo di gioire per la notizia che la città è ormai 'covid free' con la negativizzazione di tutti i malati e poi subito lo sguardo alla questione che sta animando il dibattito non solo nel Sannio.

Mastella ha chiesto al Prefetto un nuovo incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza per discutere la questione dopo gli assembramenti che si sono verificati nel fine settimana tra i vicoletti del centro storico.

Il comitato cercherà dunque il giusto equilibrio tra le esigenze di tutti. “Nessun carroarmato e nessun lanciafiamme – scherza Mastella citando le armi evocate dal Governatore De Luca – ma serve una soluzione per disciplinare la movida partendo dal rispetto delle regole, dall'autodisciplina che ognuno deve a se stesso e agli altri”.