Anche oggi nessun nuovo caso covid al San Pio Non emergono nuovi casi dai 69 tamponi analizzati in ospedale

Anche oggi nessun positivo tra i tamponi analizzati al San Pio, solo una conferma di positività precedentemente acqusita. E dunque, a meno che al di fuori dell'ambito ospedaliero non vengano analizzati tamponi ed emergano nuove positività il Sannio si avvia ad una nuova giornata a contagi zero. "Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 69 tamponi, dei quali nr. 1 è risultato positivo. L’unico positivo non rappresenta un nuovo caso, ma si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata".