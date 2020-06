Immunocovid, test per la lotta al coronavirus made in Sannio Presentato oggi nasce dalla collaborazione tra Unisannio, Sannio tech e Ospedale S. Pio

Un test sierologico capace di individuare anticorpi prodotti in risposta all'infezione da SarsCov2, sviluppato grazie alla collaborazione tra l'ospedale San Pio l'Università degli Studi del Sannio e la Genus Biotech, spin-off dell'ateneo sannita presso il consorzio Sannio Tech. E' stato presentato oggi “Immunocovid” che rappresenta una nuova frontiera alla lotta al coronavirus made in Sannio.

Un kit “a chilometro zero” ha chiarito Pasquale Vito, direttore di Sannio Tech.

“Non solo abbiamo creato uno strumento per la lotta al virus – ha aggiunto il rettore dell'ateneo sannita Gerardo Canfora – ma lo abbiamo reso gratuitamente disponibile per il territorio, sotto forma di sperimentazione per mille persone e probabilemente più”.

“Immunocovid non è un test di autoanalisi ma attraverso un semplice prelievo venoso effettuato da personale di laboratorio permetterà screening di massa” ha invece evidenziato Gaetano Cardinale – ricercatore Sannio Tech chiarendo che si tratta di un prodotto dall'altissima affidabilità: ben il 96%.

Il kit diagnostico ha ottenuto già le necessarie certificazioni e il dovuto accreditamento.

“L'ospedale San Pio – ha aggiunto il direttore del nosocomio sannita Mario Ferrante – ha collaborato con i campioni ematici di persone positive al virus in una collaborazione che darà risultati positivi per la comunità scientifica e per i cittadini”.