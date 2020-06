8 giorni senza nuovi casi: Sannio punta a essere "covid free" Dal 2 giugno nessun nuovo contagio in provincia di Benevento

E' a contagi zero da 8 giorni il Sannio: nessun nuovo caso dallo scorso due giugno, da quando, cioè, una persona residente nell'area fortorina è arrivato al Fatebenefratelli con difficoltà respiratorie, risultando positivo al covid-19 per poi essere trasferito al Sant'Anna e San Sebastiano.

Da allora non si sono più registrati nuovi casi, ma solo guarigioni, e dunque oggi si è entrati nella seconda settimana a contagi zero.

Ieri ha esultato anche il sindaco Mastella, visto che anche Benevento è ormai comune a “contagi zero” (il sindaco ha impropriamente parlato di “covid free”, etichetta che si può usare solo dopo ventotto giorni senza contagi). E ormai sono solo due i malati della provincia sannita, visto che anche i casi di Pietrelcina sono orma dichiarati guariti.

Ed è appunto al covid free, facendo i dovuti scongiuri, che ora il Sannio ambisce: se si continuasse così sarebbe “storica” la data del 30 giugno, a 28 giorni dall'ultimo contagio, senza nuovi casi, il Sannio diventerebbe provincia totalmente covid free.