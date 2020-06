San Pio: Roberta Volpini nuovo direttore amministrativo Ferrante: "Professionalità, grande preparazione e grande esperienza"

Il Diretto Generale, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha proceduto stamane, con la delibera n. 407, alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo nella persona della Dott.ssa Roberta Volpini, che va a sostituire nell’incarico il Dott. Gaetano Gubitosa, nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.

La Dott.ssa Volpini, nativa di San Miniato (PI), può vantare una lunga e prestigiosa esperienza nelle Aziende Sanitarie, prima come Dirigente avvocato all’AUSL 11 di Empoli e all’ESTAV Centro di Firenze, poi come Direttore Amministrativo all’AUSL 7 di Siena, all’ESTAR – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale della Toscana e da ultimo all’Azienda Ospedaliera “Sant’Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria.

<<Una professionalità di robusta preparazione culturale e di comprovata e superlativa esperienza – sottolinea il Direttore Generale, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante – con la quale lavoreremo fin da subito per dare ulteriore slancio all’Azienda Ospedaliera sannita. Desidero ringraziare il Dott. Gaetano Gubitosa per l’eccellente lavoro svolto ed augurargli buon lavoro per il nuovo e più prestigioso incarico di Direttore Generale dell’A.O di Caserta. La sua promozione , come quella precedente del Dott. Oreste Florenzano, suo predecessore alla direzione amministrativa, approdato alla Direzione Generale dell’ASREM, rappresenta per noi il riconoscimento di aver puntato sempre sulle migliori professionalità per elevare il livello dell’assistenza e dei servizi ospedalieri. Con la Dott.ssa Volpini continueremo all’unisono in questo entusiasmante impegno ed i risultati saranno presto copiosi e tangibili>>.