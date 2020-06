Covid-19. dati Asl: 190 guariti, resta un solo positivo Il report dell'azienda sanitaria di Benevento per oggi, domenica 14 giugno

Anche oggi invariato il report dei contagi da Covid-19 nel Sannio. Ormai da diversi giorni in provincia di Benevento resta un solo caso di positività al Coronavirus mentre sono 190 le persone che hanno ormai superato la malattia. E' quanto emerge dal consueto report elaborato dal servizio di Epidemiologia dell'Asl di Benevento per oggi, domenica 14 giugno.

Secondo il nuovo bollettino dell'azienda sanitaria di via Oderisio l'unico caso di positività al Covid si registra a Guardia Sanframondi. Sono dunque 77 su 78 i centri della provincia sannita che hanno ormai raggiunto la soglia dei contagi zero. Da giorni inoltre non vi sono più pazienti positivi al Coronavirus ricoverati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dal report inoltre non risultano più ricoveri in altre strutture di cittadini residenti nella provincia di Benevento e nemmeno fuori provincia.

Infine, sono 400 i tamponi effettuati dall'Asl del capoluogo sannita nella settimana dall'8 al 12 giugno.