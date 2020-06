Nuova stretta sulla Movida dopo il Comitato ordine e sicurezza Questa mattina l'incontro in videoconferenza

"La progressiva attenuazione delle misure vigenti di contenimento della diffusione del virus da Covid-19 rende necessario assicurare la tutela delle libertà individuali e dei diritti dei cittadini e delle imprese, tutti costituzionalmente garantiti.

Tenuto conto della particolare configurazione urbanistica e strutturale del centro storico, è stato concordato di intensificare la presenza delle forze dell’ordine in particolar modo nelle piazzette e nei vicoli della movida sia al fine di un’azione preventiva sia al fine di sanzionare

comportamenti che violano le disposizioni tuttora vigenti in materia di orari di asporto e somministrazione di bevande e di distanziamento interpersonale all’interno dei locali nonché in materia di divieto di assembramenti e di obbligo di mascherina".



E' quanto deciso questa mattina dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito questa mattina in videoconferenza, presieduto dal Prefetto Cappetta, in una seduta allargato alla partecipazione del Sindaco e del Comandante della polizia municipale di Benevento per un’aggiornata valutazione delle problematiche connesse alla movida.

Arriva dunque un'ulteriore stretta per la zona che ospita i ragazzi nelle loro uscite serali e in particolare la zona del centro storico che va da Via Cardinal di Rende a Piazza Piano di Corte.