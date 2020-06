Mongillo: "Che emozione questo Benevento" Il presidente del club "I goti per la strega" "Un onore lo stadio intitolato a Ciro"

Altro che record della Juventus: “Il Benevento per la B è stato come il Grande Torino per la A”, parola di Arturo Mongillo presidente del club giallorosso “I goti per la Strega”, già dirigente Figc e tra i fondatori dell'Assocalciatori.



Pronto per far festa Mongillo che riflette: “Ho avuto una gran fortuna nella mia vita di sportivo: gli scudetti del Napoli, il mio Sant'Agata in serie D nel 1969, ma l'emozione di questo Benevento che torna in serie A dominando, anzi divorando, un campionato di B ricco di insidie devo dire che è unica”.



Da Mongillo, come presidente del club giallorosso i ringraziamenti al presidente Vigorito: “Non posso che ringraziarlo per quanto dato: è un onore per chi come me ha rappresentato lo sport anche a livello dirigenziale avere lo stadio intitolato a Ciro. Mi piace pensare, da uomo romantico, che quell'intitolazione abbia cambiato le stelle della squadra giallorossa, attraverso la luce di una buona stella. Mi auguro pertanto che si completi al più presto anche l'iter per la cittadinanza onoraria al presidente Vigorito: un'onorificenza quantomai meritata”.