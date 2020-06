Valentino analizza la vicenda Sant'Agata dei Goti L'ex sindaco ripropone il suo impegno per la comunità

“Interrompere un percorso, non è mai una scelta facile o un evento che può lasciare indifferenti. Per comprenderne le motivazioni e il significato bisogna, con onestà intellettuale e spirito critico, andare nella profondità delle cose. Pregiudizi e pseudointrighi non possono e non devono prevalere sulle reali questioni che hanno portato ad una scelta doverosa, seria e sofferta”.

Parte da qui la riflessione di Carmine Valentino sulle vicende che hanno travolto l'amministrazione di Sant'Agata dei Goti.

“Quando si decide di partecipare ad una competizione elettorale si definisce e si sposa un progetto, un metodo e delle finalità insieme a persone con cui vi è condivisione e sinergia d'intenti, nell'unico ed esclusivo interesse della Comunità da amministrare, assumendosi le responsabilità inevitabilmente collegate alla funzione di primo cittadino e di amministratore.

Nel momento in cui i presupposti, che dovrebbero guidare l'agire comune e la condivisione, vengono inquinati da pregiudizi e false letture, si ha l'obbligo, con serietà e responsabilità, di dare un segnale, un alert, un allarme. Così il mio gesto dello scorso gennaio e di altri susseguitisi.

Quando si governa la "cosa pubblica" non si può e non si deve, nel rispetto del patto siglato con il popolo sovrano, legame imprescindibile tra l’eletto e l’elettore, dare spazio o far prevalere superficialità e disattenzione.

Partecipazione attiva, propositività, programmazione, impegno, coerenza, sacrificio... da sempre questi sono stati elementi primari del mio operare al fine di dare risposte concrete, efficaci ed efficienti alla Comunità: in qualche occasione senza raggiungere l'auspicato obiettivo, in altre, molto più frequenti, raggiungendo gli obiettivi preposti anche tra pesanti storiche criticità e difficoltà. Con forza, determinazione e spesso coraggio. Sì coraggio!

Ed è con lo spirito, la forza ed il coraggio di sempre che, con la schiena dritta e il mio volto in primo piano, ripropongo il mio impegno a servizio della comunità santagatese, sottolineando, ancora una volta, che tocca tuttavia al tempo, noto galantuomo, lasciar cadere il velo delle ipocrisie e svelare le appartenenze autentiche o farlocche e le presunte coerenze. Basta solo avere la necessaria pazienza. Virtù sempre più rara. Avanti”.