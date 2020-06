La città esplode di gioia: Benevento si colora di giallorosso Tutti a festeggiare la serie A tra bandiere e trombe

Festa grande in città: tantissimi i tifosi che si sono riversati in strada armati di bandiere a bordo di auto, scooter o semplicemente a piedi per scatenare la gioia dopo il fischio finale che ha decretato il ritorno del Benevento in serie A.

A Piazza Risorgimento già sono in tanti i tifosi che al ritmo delle trombette festeggiano sventolando le bandiere giallorosse creando un colpo d'occhio stupendo. Il solito colpo d'occhio che Benevento offre quando c'è da festeggiare: un colpo d'occhio decisamente di serie A.

Ora l'attesa è proiettata per il passaggio degli eroi che hanno letteralmente cannibalizzato il campionato di serie B, vincendolo con sette giornate d'anticipo, peraltro senza che la vittoria fosse mai in discussione sin dalle primissime giornate.

Anche all'esterno dello stadio una nutrita folla è accorsa per salutare i propri beniamini.



E intanto sono partiti i pullman con i calciatori e la società a bordo, per essere giustamente tributati della gioia della città