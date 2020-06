Mongillo: "Ora aggiungere a SPQB "Più Vigorito" " Il fondatore del club "I goti per la Strega" : "Emozione incredibile: sempre grato a Vigoriito"

“Una soddisfazione enorme”, così il fondatore del club “I goti per la Strega” di Sant'Agata, già dirigente Figc e fondatore dell'Assocalciatori Arturo Mongillo.

“In questo traguardo incredibile, il cuore va sicuramente a Ciro. Mi preme ricordare però anche tutti quelli che dal dopoguerra hanno contribuito a riportare il calcio a Benevento: Meomartini, Iuticoni, l'avvocato Mazzoni, De Nigris, Ciro Verde, Pica, Gianraffaele Cotroneo e Spatola.

Immensi, naturalmente sono stati Ciro Vigorito e Oreste che ha portato avanti un sogno, realizzandolo”

E da Mongillo una proposta scherzosa: “Ormai sarebbe opportuno che al vecchio “Spqb”, si facesse un'aggiunta e diventasse dunque Senatus PopolusQue Benevantum più Vigorito”.

Tornando alla soddisfazione della promozione Mongillo spiega: “Mi preme fare gli auguri alla società nella sua interezza, a Inzaghi, allo staff tecnico e medico e ovviamente alla squadra che ha fatto un record storico che, ribadisco, è paragonabile a quello del Grande Torino in A. E' un onore avere lo stadio dedicato a Ciro: il suo nome farà da stella cometa in serie A.

Esprimo la mia gratitudine anche a Gravina, che ha impedito giochi di prestigio, a Calcagno ex giallorosso e vicepresidente dell'Assocalciatori e a Sibilia. Un grazie enorme anche alla stampa, sempre puntuale, mai esagerata, che ha fatto un lavoro encomiabile per informare il territorio e tutti gli appassionati”.