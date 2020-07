Guasto alla condotta: problemi per erogazione acqua Nel Fortore possibili problemi per l'intera giornata di oggi

Guasto nel Fortore e problemi nell'erogazione dell'acqua, come comunicato in una nota da Gesesa: "A causa di un guasto su una condotta gestita da Molise Acque, potranno verificarsi delle interruzioni del servizio idrico nei Comuni fortorini di San Bartolomeo in Galdo e Foiano di Val Fortore, durante l’intera giornata di oggi e fino a ultimazione dei lavori.

Saranno comunicati aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook di GESESA e sul sito web gesesa.it".