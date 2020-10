Ordine Fatebenefratelli insignito a Venezia del 'Leone d'oro' Il riconoscimento è stato ritirato da Fra Gerardo D'Auria

Importante riconoscimento per l’Ordine dei Fatebenefratelli per l’impegno e la dedizione nella cura degli ammalati in ogni parte del mondo. Nel corso di una prestigiosa cerimonia, infatti, fra Gerardo D’Auria, superiore della Provincia Romana dei Fatebenefratelli e vice presidente dell’Afmal ha ritirato il “Leone d’Oro”.

"Si tratta del primo premio cinematografico assegnato nell’ambito del Gran Premio internazionale di Venezia - viene evidenziato in una nota - che da qualche anno premia anche i personaggi che si sono contraddistinti nei diversi campi del panorama italiano. Con Fra Gerardo D’Auria anche alcuni collaboratori: Giovanni Vrenna, Antonio Barnaba, Alfonso Del Sorbo, Ciro D’ Auria ed Armando Vitiello. Fra Gerardo D'Auria ha voluto dedicare questo importante riconoscimento a tutti gli operatori sanitari che combattono e vivono accanto alle persone ammalate".