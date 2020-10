Caso covid, chiude l'Istituto Lombardi di Airola Positivo un dipendente della scuola. Lezioni riprendono giovedì tranne che per 3 classi

La chiusura della scuola per una sanificazione straordinaria su disposizione del sindaco e la quarantena delle classi IIA ITE -IA Moda – VA IPI. E' quanto disposto dalla dirigente dell'Istituto Superiore di Airola Alessandro Lombardi, a seguito di un caso di coronavirus.

E' infatti risultato positivo al tampone un lavoratore della struttura scolastica e dunque il Sindaco ha disposto chiusura di tutti i plessi per domani e mercoledì (13 e 14) per sanificazione straordinaria, già avviata nel pomeriggio di oggi.

“Su indicazione telefonica del Dipartimento di Prevenzione – si legge nella comunicazione della scuola - è stata disposta quarantena per le classi indicate, in attesa di tampone. Le classi svolgeranno regolarmente le attività didattiche in Didattica Digitale Integrata, come previsto dal Regolamento interno e dal Piano DDI, per la quale già sono state disposte tutte le misure. Assistenti amministrativi e tecnici lavoreranno in smart working per i due giorni indicati provvedendo agli adempimenti dei singoli uffici regolarmente. La dirigente e la DSGA saranno reperibili telefonicamente e per email per ogni evenienza. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente giovedì 15 ottobre 2020 in tutti i plessi, tranne per le classi che dovranno essere sottoposte a tampone e fino ad ulteriori disposizioni del Dipartimento di Prevenzione. Per i lavoratori che abbiano avuto contatti con il lavoratore risultato positivo ci si atterrà a quanto disporrà il Dipartimento di prevenzione al quale è stato inoltrato elenco del contact tracing via pec.

I referenti dei tre plessi interessati – spiega ancora la dirigente - avranno cura di avvertire telefonicamente le famiglie degli alunni delle tre classi interessate alla quarantena, avendo cura di tranquillizzare e di informare che saranno contattati dall’ASL per il tampone e che solo a seguito di esito negativo dello stesso potranno rientrare a scuola. Si invita tutti a mantenere la calma, ma soprattutto a rispettare con estremo rigore e serietà tutte le disposizioni previste, in particolare in materia di distanziamento sociale e uso della mascherina”.