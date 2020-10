Covid. Airola e Moiano chiudono le scuole in via preventiva Il provvedimento deciso fino a sabato 17 ottobre

"I sindaci dei Comuni di Airola e di Moiano, Michele Napoletano (nella foto) e Giacomo Buonanno, hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado fino a tutta la giornata di sabato 17 ottobre".

E' quanto comunicato dalla pagina facebook del comune caudino.

"In tal senso ordinanze poste in essere dai due Primi Cittadini nella giornata odierna. Il provvedimento dei medesimi, preme tuttavia precisare, non viene in risposta ad una particolare emergenza sanitaria in essere nei due paesi – ove il numero dei contagi risulta essere, al momento, fondamentalmente stabile - bensì in chiave preventiva e, comunque, alla luce di un obiettivo aumento di casi che si sta registrando nell'ambito campano, sannita e caudino.

La sospensione delle attività didattiche rappresenterà anche occasione propizia per procedere ad attività di sanificazione extra presso i plessi dell'Istruzione cittadini.

I sindaci di Airola e di Moiano, in uno con le rispettive Amministrazioni comunali, si riserveranno di intraprendere future iniziative a tutela sempre ed unicamente delle rispettive Comunità".