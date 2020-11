Ancora una vittima nel Sannio: un uomo di Montesarchio Si tratta di un 71enne, era ricoverato in terapia intensiva

Giornata nefasta per il Sannio, dopo la morte di un cittadino di Faicchio, positivo al Covid, anche la Valle Caudina piange una vittima. Si tratta di un uomo, di71enne, di Montesarchio, ricoverato in terapia intensiva il San Pio da alcuni giorni.

Il bilancio si fa sempre più pesante dunque, con 16 vittime nella seconda ondata del contagio dal coronavirus in provincia di Benevento.