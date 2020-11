Covid, altri 11 positivi. Napoletano: valutiamo nuove misure Il sindaco di Airola sui social annuncia la possibilità di nuovi provvedimenti a livello locale

Resta alta l'attenzione ad Airola in Valle Caudina dove il sindaco, Michele Napoletano, comunica undici nuove positività e annuncia misure più stringenti.

“Gli attuali positivi sono 105 – viene precisato sulla pagina social dell'ente -. Abbiamo assistito nelle ultime ventiquattro ore ad undici nuove positività ed a sei guarigioni. Quattro concittadini, cui rivolgiamo particolari auguri, sono ricoverati in ospedale”.

Una situazione per cui il primo cittadino, Napoletano annuncia che “si sta valutando l'adozione su scala locale di misure stringenti”, quindi ribadisce la linea dura per le scuole: “Non si procederà alla riapertura delle scuole nel caso in cui non si assistesse ad una proroga della ordinanza regionale”.