Maltempo, rinviato lo screening covid per ‘scuola sicura’ Dall'Asl la decisione dopo la proroga dell'allerta meteo che prevede vento forte

"A causa delle avverse condizioni meteo (pioggia e vento forte) lo screening covid per “scuola sicura”, previsto a partire da oggi, con ambulatorio mobile in piazza Castello, è rinviato. Se le condizioni del tempo lo consentiranno, da domani, domenica 22 novembre, per due giorni, il track con personale sanitario, sarà accessibile per l’effettuazione dei test rapidi". La comunicazione è arrivata dall'Asl di Benevento dopo la proroga dell'allerta per l'ondata di maltempo che da ieri sta interessando anche il Sannio.

Il laboratorio mobile, costituito da un camion allestito con paratie e tettoia a protezione dei laboratori potrebbe infatti rappresentare un pericolo per operatori sanitari ed utenti specialmente in caso di vento forte.

Ora si spera che le condizioni meteo possano migliorare in modo da effettuare lo screening domani e lunedì.