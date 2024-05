A Trieste prevendita chiusa alle 19: i biglietti sono 168 Molte lamentele per i tempi estremamente ristretti

168 biglietti staccati, uno sforzo titanico per raggiungere Trieste (900 chilometri) e per accaparrarsi il prezioso tagliando in appena 5 ore di prevendita. Che si è chiusa improrogabilmente alle 19, lasciando a mani vuote tanti altri tifosi che non sono riusciti a smanettare in tempo sul circuito “Diy Ticket”. Molti si sono lamentati di queste regole capestro: oggi i botteghini del Rocco saranno chiusi, la prevendita per i tifosi alabardati invece continuerà on line dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19. Con un piccolo sforzo si poteva abilitare il circuito anche per i tifosi ospiti nella mattinata di domani. Invece si chiude così, con i 168 biglietti sottoscritti.