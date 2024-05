Scontro auto-furgone, muore una 76enne. Archiviata indagine autista Fiat Ducato Benevento. La decisione del Gip, il dramma nel novembre 2022: la vittima era di Pannarano

Archiviata dal gip Pietro Vinetti, perchè non è prevedibile una condanna in caso di esercizio dell'azione penale, l'indagine a carico di un 56enne di Pontelandolfo, difeso dall'avvocato Michele Rillo, che era stato chiamato in causa per la morte di Immacolata, 76 anni, di Pannarano, avvenuta in un incidente stradale accaduto il 4 novembre 2022. La decisione è arrivata dopo la camera di consiglio convocata per l'opposizione dei familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Michele Truppi e Angelina Iavarone, alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

Il dramma si era consumato lungo la provinciale che da Pannarano conduce a San Martino Valle Caudina, teatro dell'impatto tra la Lancia Musa guidata dalla pensionata, che, secondo gli inquirenti ne avrebbe perso il controllo all'altezza di una curva, forse per il fondo stradale reso viscido dalla pioggia, ed il Fiat Ducato con al volante il 56enne. La salma della 76enne era stata sottopsta ad autopsia, enorme la commozione per la tragica fine della malcapitata, che, dopo aver abitato a lungo a Napoli, era tornata nel paese natio con il marito, scomparso qualche anno prima.