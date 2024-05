Tristina-Benevento, gli "amarcord" di Auteri e Meccariello Il difensore caudino ha segnato un gol agli alabardati nel 2011 quando vestiva la maglia dell'Andria

(f.s.) “Da allenatore non ho mai giocato a Trieste con una mia squadra”. Gaetano Auteri scava nei suoi ricordi, poi aggiunge... “Ma da giocatore sì. Non al Nereo Rocco, però, ma al vecchio Grezar”. Non sono molti i giallorossi che hanno giocato nel nuovo stadio alabardato: Marco Pinato, quando l'anno scorso ha giocato nel Pordenone, così come Benedetti che dalla squadra friulana è stato preso, che però questa volta non ci sarà. Poi Alessandro Marotta quando vestiva la maglia del Vicenza. E, oltre una decina di anni fa, Biagio Meccariello, che ha pure segnato un gol agli alabardati. Storia del campionato di serie C 2011-12, con Nanu Galderisi sulla panchina della Triestina. Il difensore caudino giocava nelle file dell'Andria e la Lega aveva dato una bella mischiata ai gironi. Nella partita d'andata il 25 settembre 2011, al degli Ulivi, i pugliesi andarono prima sotto per un autogol, poi pareggiarono con Cumini e ottennero il gol della vittoria con il buon Biagio, che sfruttò un'azione da calcio d'angolo segnando con un tap in da pochi metri.

Per tornare a Gaetano Auteri, il suo amarcord risale ai primi anni ottanta, quando giocava da trequartista nel Varese di Eugenio Fascetti. Contro la Triestina ne vinse più di una, a cominciare dal torneo 79-80 quando la squadra in cui giocava da giovane promessa vinse il campionato di C1 approdando in B (2-0 in Lombardia, 0-0 al Grezar). Gocce di memoria, frammenti di storie antiche. Non a caso Benevento-Triestina è sfida assolutamente inedita, dopo un passato tanto diverso e tanti chilometri a separarne i destini.

Nella foto una formazione del Varese targato Fascetti con un giovanissimo Auteri (penultimo in piedi da sinistra)