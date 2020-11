Asl: 63 nuovi positivi in provincia di Benevento La maggior parte (58) sono asintomatici

63 nuovi positivi secondo l'Asl nella giornata di ieri. E' il risultato di 801 test analizzati nelle ultime 24 ore. Dei 63 nuovi positivi cinque hanno presentato sintomi, mentre 58 sono risultati asintomatici. 61 i nuovi guariti nella provincia di Benevento, mentre, come noto, sono stati 3 i nuovi decessi.

In totale, in questa seconda fase dell'epidemia il numero di positivi si avvicina a 2000 (1956 i positivi da agosto), di cui 260 asintomatici e 1696 le persone con sintomi. Mentre sono 793 le persone fin qui guarite.

52 i deceduti e dunque 69 contando anche quelli della prima fase.